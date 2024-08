Reprodução/Instagram Vini Jr., Ludmilla e mais: famosos comemoram condenação de socialite em caso de racismo

A notícia da condenação de Day McCarthy em após o crime de racismo com Titi , filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, foi muito comemorado nesta sexta-feira (23). A socialite foi condenada a 8 anos, 9 meses e 13 dias de prisão em regime fechado.

O casal celebrou a notícia com nas redes sociais com uma publicação que já conta com mais de 250 mil curtidas e mais de 11 mil cometários. Entre eles, famosos como Vini Jr., Ludmilla e outros.

O jogador de futebol, símbolo da luta antirracista na Espanha e que já foi alvo de racismo, deixou uma sequência de emojis no post. A cantora fez igual ao amigo e deixou emojis em apoio a família.

"Titi! Vocês são incríveis", comentou Fernanda Paes Leme; "Titi, amamos você", disparou Camilla de Lucas; "Linda vitória", celebrou Carolina Ferraz.

Relembre o caso

Dayane Alcantara cometeu o crime de racismo em 2017 contra a filha do casal que, na época, tinha 4 anos. Segundo documentos divulgados pelos advogados de Ewbank e Gagliasso, a socialite também pagará as custas do processo. Embora ela possa recorrer ao não pagamento, de qualquer forma, a sentença determina que McCarthy cumpra imediatamente a pena.





