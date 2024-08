Reprodução Namorada de MC Daniel toma atitude após internauta desejar morte ao bebê

A influenciadora Lorena Maria, namorada de MC Daniel, vem sendo alvo de ataques desde que revelou sua gravidez, fruto do relacionamento, no início da semana. Nesta quinta-feira (22), a empresária tomou providências após uma usuária desejar a morte do bebê.

O que aconteceu?

Através dos Stories no Instagram, Lorena Maria usou a influência para denunciar os ataques que está recebendo. Em uma das mensagens, uma internauta chegou a afirmar que o bebê do casal não sobreviverá ao final da gestação.

Além disso, a mesma usuária utilizou um termo racista para referir-se ao bebê de Lorena e MC Daniel, que formam um casal inter-racial.

"Não é sobre dar palco. Muitos não são fakes. Não posso sair da internet, pois aqui é o meu trabalho e preciso continuar trabalhando. Racistas e pessoas desse tipo PRECISAM ser expostas para que vocês vejam a maldade. E que todos e todas que estão atacando de qualquer forma por ABSOLUTAMENTE NADA vão pagar", destacou.

"Vi as twitteras, vi os tiktokers, vi os influenciadores, vi as mulheres pretas atacando. Vi todas vocês. Inventando histórias, inventando datas, inventando fofocas, humilhando, fazendo tudo de ruim que podem fazer. [...] Depois não entendem porque a vida de vocês é tão sofrida e frustrante. Não conseguem nada, não são nada. Não são amados(as), não são felizes, não são satisfeitos. São incapazes. Precisam fazer as piores coisas para conseguirem um mínimo de migalha de qualquer coisa. Eu vou viver e meu filho também, feliz, AMADA e próspera".

Lorena também afirmou que está lidando com os ataques e evitando se desgastar emocionalmente. "Isso vai passar. Saibam que não estou sentindo dor e nem derramando uma lágrima, porque a graça de Deus está sobre mim e, pela misericórdia Dele, eu não consigo sentir o que vocês querem que eu sinta. Isso vai passar, e vocês vão ver todos os meus sonhos e projetos se realizando, minha família sendo incrível, meu filho sendo um gigante e eu sendo amada até meus olhos fecharem".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.