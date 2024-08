Reprodução/Instagram Justiça mantém prisão de envolvido no sequestro da filha de Silvio Santos

A Justiça de São Paulo manteve a prisão de Marcos Bezerra Santos, um dos condenados pelo sequestro de Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos , em 2001 . O homem foi detido novamente na quarta-feira (21) por suspeita de cometer os crimes de jogos de azar, tráfico e associação para o tráfico de drogas.

De acordo com o UOL, a prisão de Marcos foi convertida de flagrante para preventiva, ou seja, por tempo indeterminado.

O sequestro de Patricia Abravanel e Silvio Santos

Em 2001, Patricia Abravanel passou cerca de uma semana em cativeiro por criminosos. A apresentadora foi liberada pelo sequestrador Fernando Dutra Pinto, após o pagamento de resgate no valor de R$ 500 mil.

Fernando conseguiu fugir e dois dos sequestradores (Marcelo Batista Santos e Esdras Dutra Pinto) foram presos após a libertação de Patrícia.

Dias depois, Fernando e a namorada invadiram a mansão do apresentador e manteve o dono do SBT refém por cerca de oito horas. Íris Abravanel, a esposa de Silvio, e as filhas também estavam no local, assim como funcionários da casa.

De acordo com Fernando, ele teve medo de ser morto pela polícia. Negociações para libertar Silvio foram transmitidas ao vivo pela TV e após oito horas, o sequestrador concordou em libertar o empresário e se entregar graças a intervenção do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que garantiu sua integridade física

