Parece que os fãs do comunicador Silvio Santos, que morreu no último sábado (17), não conseguirão visitar o túmulo do comunicador. A família Abravanel teria imposto algumas restrições aos visitantes do Cemitério Israelita do Butantã, local em que o apresentador foi sepultado no último domingo (18).

Segundo as informações passadas pela administração do cemitério à revista Quem nesta quinta-feira (22), os familiares teriam impedido que pessoas sem permissão cheguem perto do túmulo de Silvio.

Os responsáveis pelo lugar teriam que liberar apenas visitantes autorizados. O Cemitério Israelita, que é um local privado e que pode impedir a entrada do público, ainda restringe o acesso apenas para judeus.

Segundo a administração, as regras gerais já dizem que, para chegar a qualquer túmulo, é preciso se identificar na portaria, informar qual sepultura deseja visitar e, assim, receber a autorização para entrar. No caso de Silvio, fica vetada a entrada de qualquer pessoa que tente se aproximar.

Morte

Silvio Santos morreu no último sábado, aos 93 anos. O comunicador estava internado no hospital Albert Einstei desde o dia 1º, e sofreu com complicações após recentemente ter se tratado de uma infecção por H1N1.

O sepultamento do apresentador ocorreu na manhã de domingo, em uma cerimônia judaica, em que esteve presente apenas amigos próximos e familiares.

