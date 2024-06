Reprodução/Band/Instagram Cissa Guimarães relembra morte do filho caçula

A atriz Cissa Guimarães reagiu com tristeza à decisão da Justiça de conceder regime aberto para Roberto Martins Bussamra, pai do rapaz que atropelou Rafael Mascarenhas em 2010. O filho da artista foi morto após Rafael Bussamra invadir o local onde o skatista estava. Roberto tentou subornar os policiais que estavam de plantão na madrugada do crime para que o filho saísse impune.

"Eu recebi a notícia com muita tristeza, com a sensação de mais um retrocesso que a gente está vivendo neste país. Demoraram tantos anos para a gente conseguir que eles fossem presos. Após alguns meses, ele está com tornozeleira, mas está em casa. Eu fico muito triste. Nada vai trazer o meu filho de volta, mas é pela sociedade como um todo que eu fico triste e repudio esta decisão", comentou Cissa à coluna Play de O Globo.

Em 2010, Rafael Mascarenhas, filho da atriz, andava de skate pelo Túnel Acústico, no Rio de Janeiro, quando o carro de Rafael Bussamra, participando de um 'racha', invadiu a via, o atropelando e fugindo sem prestar socorro. Na ocasião, o local estava fechado para manutenção.

Rafael de Souza Bussamra foi condenado ao cumprimento de 7 anos de prisão em regime fechado e 5 anos e nove meses em regime semiaberto. O crime foi enquadrado como homicídio culposo.

O pai do rapaz, Roberto Bussamra, foi condenado a 8 anos em regime fechado e 9 anos em regime semiaberto. Roberto teria pagado mil reais para que os policiais liberassem o carro do filho após o acidente. O crime foi enquadrado como corrupção.



