Jogadora Marta abre álbum de fotos do noivado com Carrie Lawrence

A jogadora Marta Silva encantou os seguidores ao anunciar o noivado com Carrie Lawrence durante o final de semana. A notícia encantou os admiradores e nesta terça-feira (20), o casal compartilhou as imagens do pedido.

O momento aconteceu nos Estados Unidos, com a presença de amigos. As duas estão juntas há dois anos e moram em uma mansão em Orlando .

"Meu para sempre, para sempre", escreveram na legenda da publicação.

A vida amorosa de Marta

Ao chegar nos Estados Unidos para jogar no Orlando Pride, em 2017, Marta engatou em um relacionamento com a zagueira Toni Deion, de quem chegou a ficar noiva. Porém, a relação chegou ao fim no meio de 2022.

Pouco tempo depois, a jogadora assumiu o relacionamento com Carrie, estadunidense de Orlando, que joga futebol desde o Ensino Médio. A atleta chegou no Orlando Pride em 2020.

