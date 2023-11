Reprodução/ Instagram/ Vimeo Marta recebe família da namorada em mansão de R$ 8,5 milhões nos EUA

A jogadora Marta deixou o Brasil e retornou aos Estados Unidos com a namorada, Carrie Lawrence, após dias de descanso na terra natal, Alagoas. As duas moram em Orlando, numa mansão de R$ 8,5 milhões, e, no retorno, receberam a família de Lawrence.



A jogadora promoveu o primeiro churrasco na mansão, especialmente, para família de Carrie e algumas amigas no último fim de semana. Marta e a namorada compartilharam os registros da reunião.

Reprodução/ Vimeo Mansão de Marta é avaliada em R$ 8,5 milhões e fica em Orlando

A mansão, localizada no bairro Winter Park, foi comprada pelo casal pouco antes de Marta embarcar para a Copa do Mundo Feminina.O imóvel conta com cinco quartos, cinco banheiros, piscina e churrasqueira, ocupando uma área de 360m².

A brasileira mora em Orlando desde 2017, quando começou a jogar pelo Orlando Pride, onde conheceu Carrie, também atleta do time. Marta está contratada até o fim de 2024.



