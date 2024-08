Reprodução/Instagram Âncora do SBT que noticiou morte de Silvio Santos conta bastidores

Simone Queiroz , âncora de noticiou a morte de Silvio Santos no SBT, abriu o jogo sobre os bastidores do sábado (17). O apresentador morreu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

A jornalista contou que a emissora não tinha materiais preparados para o dia da morte do dono da empresa, sem detalhar se foi um pedido dele ou da família.

"Foi a missão mais difícil que eu precisei desempenhar como jornalista", disse ela para o Terra.

Na sequência, a comunicadora detalhou a preparação para notícias como essa. "Como todo mundo já sabe, normalmente, as emissoras e os jornais têm preparados os textos e matérias sobre pessoas que você acha que já estão doentes, que estão próximas de morrer, enfim, parece um pouco desumano isso, mas é uma questão prática. Só que isso nunca aconteceu no SBT em relação ao Silvio Santos", afirmou.

"É absolutamente compreensível e aceitável, porque eu jamais, por exemplo, como filha, permitiria em relação ao meu pai que se discutisse ou que se tentasse arrumar alguma coisa para o dia que ele fosse morrer", completou ela.

No final, Simone revelou: "Isso foi tudo preparado na hora".

SBT completa 43 anos dois dias após a morte de Silvio Santos

O SBT completou 43 anos na segunda-feira (18), dois dias após a morte de seu fundador , o empresário e apresentador Silvio Santos, de 93 anos. O comunicador morreu no sábado (17), diagnosticado com broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

No entanto, a emissora não divulgou nenhuma programação especial para o 43º aniversário. No domingo (18), um especial celebrativo foi suspenso em virtude do falecimento de Silvio Santos.

No lugar da programação de celebração, reprises de apresentações especiais foram transmitidas. Celso Portiolli e César Filho foram alguns dos apresentadores que comandaram parte das homenagens destinadas ao icônico comunicador.

