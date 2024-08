Instgaram Danielle Fishel em registro no Instagram

A atriz Danielle Fishel , conhecida por seu trabalho na série adolescente da Disney dos anos 1990 "O Mundo é Dos Jovens", anunciou nesta segunda-feira (19) que está enfrentando um câncer de mama. A artista, de 43 anos, revelou em entrevista ao podcast Pod Meets World que descobriu sobre a doença precocemente.



Ao lado dos co-apresentadores Rider Strong e Will Friedle, a atriz revela: "Gostaria de compartilhar algo com nossos ouvintes... Fui recentemente diagnosticada com DCIS, que é uma forma de câncer de mama. É muito, muito, muito cedo".

Ela aproveitou o momento para tranquilizar os fãs: "Tecnicamente é estágio zero. Fui diagnosticada com DCIS de alto grau com microinvasão. E vou ficar bem, vou fazer uma cirurgia para removê-lo".

Carcinoma ductal in situ

O tipo de câncer que a atriz afirmou ter é considerado um estado pré-cancerígeno, ou seja, as células malignas estão dentro do duto mamário, e o rompimento dele resulta no câncer em si.

Ela afirma que vai passar por um tratamento e por acompanhamento médico após a cirurgia para a remoção: "A única razão pela qual descobri esse câncer quando ainda estava no estágio zero foi porque, no dia em que recebi a mensagem de texto dizendo que meu mamograma anual estava agendado, eu marquei a consulta".

"Por algum motivo, sempre pensei que [se eu fosse diagnosticada com câncer] sofreria em silêncio. Eu receberia o diagnóstico, não contaria a ninguém Contaria apenas ao meu pequeno grupo e então enfrentaria tudo sozinha. E quando estivesse do outro lado disso, aí sim contaria às pessoas", continua.

A atriz, no entanto, decidiu que era o momento de compartilhar sua história e ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação: "O lugar onde você mais aprende é no início de uma história ou no meio confuso de uma história. Meu primeiro instinto quando fui diagnosticada foi me fechar... e então percebi que quanto mais pessoas eu converso, mais pessoas têm suas próprias experiências."

"O fato de eu ser disciplinada com as consultas médicas, quando, na verdade, seria muito mais fácil, com o quanto estou ocupada... seria tão fácil dizer: 'Não tenho tempo para isso. Fiz meu mamograma no ano passado, estava tudo bem...' E eu fui... e eles descobriram tão cedo que vou ficar bem", finalizou com um conselho aos ouvintes.

Carreira

A atriz ficou mundialmente conhecida por protagonizar a série teen da Disney "O Mundo é dos Jovens", de 1990. Ela interpretava Topanga Lawrence, que iniciou a série apenas como um papel secundário, mas que ganhou destaque por seu relacionamento de longa data com o protagonista Cory Matthews, interpretado por Ben Savage.

Ela retornou ao papel entre 2014 e 2017, quando a Disey lançou o spin-off "Girl Meets World", onde teve um salto temporal e ela interpretava a mãe da protagonista interpretada por Rowan Blanchard.

