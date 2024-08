Reprodução/Instagram/Alex Santana Sam Smith lança regravação de 'Lay Me Down' com Iza em português; ouça

Sam Smith animou os fãs brasileiros ao anunciar a regravação de 'Lay Me Down' com ninguém menos que Iza . A faixa foi lançada nesta sexta-feira (16) e contou com trechos em português.

O cantor preparou uma edição especial de In the Lonely Hour, com várias outras parcerias, incluindo Mary J. Blige, Alicia Keys e John Legend.

"Eu preciso dizer que quando eu ouvi você cantando 'Lay Me Down', eu estava em um carro cantando a caminho do show e você me deixou sem ar! É uma música tão difícil. É a música mais difícil do meu repertório para cantar todas as noites e você fez um trabalho tão bonito e tão incrível e me deixou com os olhos cheios de lágrima ao ouvi-la. Você é maravilhosa e eu realmente espero que a gente possa cantar juntos ao vivo. Seria um sonho realizado", declarou Sam em bate-papo para promover a canção.





Web reage à parceria de Iza e Sam Smith

Nas redes sociais, os fãs, principalmente os brasileiros, rasgaram elogios. "Ia dizer que a Iza merece muito, mas Sam, você que venceu em ter essa mulher cantando com você", disse um; "Escolheu a maior pra o feat", opinou outro; "Ficou lindo demais", comentou um terceiro.

Ouça a versão de 'Lay Me Down' com Iza:





