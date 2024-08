Reprodução/Instagram Matthew Perry





A morte do ator Matthew Perry , conhecido por seu papel como Chandler Bing na série "Friends" , ganhou novos desdobramentos nesta quinta-feira (10). Segundo as autoridades, Perry recebeu uma "dose alta" de cetamina de um médico dias antes de sua overdose fatal, ocorrida em outubro do ano passado.

O Dr. Salvador Plascencia , de 42 anos, e outro médico, Mark Chavez , estão entre os acusados de fornecerem a droga ao ator. Além deles, o assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa , o suposto traficante Erik Fleming e Jasveen Sangha , conhecida como a "Rainha da Cetamina de Los Angeles", também enfrentam acusações relacionadas ao esquema.

De acordo com a acusação, Plascencia e Chavez lucraram milhares de dólares vendendo frascos de cetamina para Perry, uma droga que pode ser adquirida por valores tão baixos quanto US$ 12 (R$ 65 reais). Plascencia, que tinha licença para prescrever e administrar o tranquilizante, teria aproveitado o histórico de abuso de drogas do ator para lucrar com sua dependência.

Mensagens trocadas entre Plascencia e Iwamasa revelaram o desprezo pelo ator. Em uma delas, Plascencia teria ironizado: "Me pergunto quanto esse idiota vai pagar" pela cetamina, enquanto Perry se encontrava em um estado de fragilidade emocional.

Matthew Perry morreu aos 54 anos





Cerca de 16 dias antes da morte de Perry, o ator sofreu uma reação severa após receber uma dose elevada da droga, o que fez sua pressão arterial disparar e o deixou paralisado. Após o episódio, Plascencia alertou Iwamasa: "Não vamos fazer isso de novo."

Nos cinco dias finais da vida de Perry, Iwamasa, que trabalhava com o ator desde 1994 e vivia com ele, teria administrado ao menos 27 doses de cetamina, sendo que três delas, segundo promotores, teriam causado "ferimentos graves e morte" ao ator.

Matthew Perry vinha passando por um tratamento com cetamina para depressão em uma clínica, mas quando os médicos se recusaram a aumentar a dose, o ator recorreu a Plascencia para obter mais da droga. Entre setembro e o dia de sua morte, em 28 de outubro, Perry teria pago cerca de US$ 55 mil (R$ 301 mil reais) em dinheiro por 20 frascos de cetamina fornecidos por Plascencia e Chavez.

Plascencia, que, de acordo com a mídia internacional, almejava se tornar o fornecedor exclusivo de drogas de Perry, também instruiu Iwamasa a administrar o tranquilizante, mesmo sem o assistente possuir qualquer treinamento médico. O médico teria vendido mais US$ 6 mil (R$ 32 mil reais) em cetamina para Iwamasa, ciente de que a dependência de Perry estava se tornando fatal.

As autoridades acreditam que a dose final, responsável pela morte de Matthew Perry, foi fornecida por Jasveen Sangha, que mantinha um "armazém de drogas" e já enfrentava outras acusações de posse e distribuição de metanfetaminas e cetamina.

Plascencia e Sangha foram indiciados por conspiração para distribuição de cetamina. Plascencia ainda enfrenta outras sete acusações relacionadas à distribuição da droga e duas por falsificação de documentos. Fleming, Iwamasa e Chavez aceitaram um acordo judicial confessando participação no esquema de distribuição de cetamina, incluindo conspiração que resultou em morte. O caso continua em investigação.