A modelo e criadora de conteúdo adulto Ava Louise , conhecida por sua atuação polêmica nas redes sociais, causou revolta ao afirmar que gravou um vídeo fazendo sexo no túmulo do pai . Ela descreveu o ato como uma forma de "cura" para suas feridas emocionais.

A influenciadora , que já havia gerado controvérsia ao mostrar os seios em um portal interdimensional transmitido ao vivo entre Nova York e Dublin , enfrenta agora uma nova onda de críticas. Mesmo após receber ameaças de morte por sua atitude anterior, Ava voltou a chocar o público ao compartilhar imagens provocativas no Instagram, onde aparece levantando a saia no cemitério.

"Foi muito catártico", explicou a influenciadora sobre seu mais recente ato. "Crescer sem pai me levou ao trabalho que faço hoje, então achei que a ironia resultou em uma obra de arte bonita."

Ava, que é natural de Nova Jersey, EUA, publicou as fotos acompanhadas de uma legenda provocativa: "Vocês não vão acreditar no vídeo que gravei no túmulo do meu pai." A postagem rapidamente acumulou milhares de curtidas, mas também atraiu uma enxurrada de críticas.

Nos comentários, internautas expressaram indignação com a atitude da influenciadora. "Isso é simplesmente desrespeitoso", comentou um usuário. Outro seguidor questionou: "Por que você faria algo assim?"

Mesmo com a reabertura do portal interdimensional entre Nova York e Dublin, Ava insiste que seu ato não foi o principal motivo para a suspensão anterior da transmissão.

Ela ainda defendeu sua ação como uma forma de expressão artística, afirmando: "As pessoas ao redor do portal na época reagiram de forma positiva, com risos e encorajamento. Eu só queria que meus seios fossem internacionais."