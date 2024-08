Reprodução/TikTok Influenciadora brasileira sofre xenofobia por americana em Nova York: 'Volte para o seu país'

A criadora de conteúdo Marcela Montellato foi vítima de xenofobia por uma americana enquanto passeava por Nova York. A brasileira foi convidada para encontrar a atriz Blake Lively e outros famosos na pré-estreia do novo filme da atriz, " É Assim que Acaba ", mas acabou sendo atacada pela mulher.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, Marcela relata a experiência com os famosos quando foi abordada pela estadunidense. A mulher diz ser nova-iorquina e reclama que ela estava falando alto demais.

"Pode parar de gritar no nosso ouvido? Você não está agindo como uma pessoa normal. (...) Você é de outro país? (...) Volte para o seu país", xinga a agressora.

Na sequência, Marcela rebate e afirma que estava conversando em um tom de voz normal. "Eu não estou gritando. Eu posso ser barulhenta o quanto eu quiser. Então, gente. Assim que são os nova-iorquinos, muito educados, muito fofos", debochou ela ao falar com a câmera.

Ao g1, Marcela explicou que não prestou queixa porque já tinha sofrido outras situações "complicadas" durante a viagem.

"Infelizmente, ninguém do local, além da brasileira que estava comigo, me defendeu. Foi uma situação bizarra, porque, quando ela falou 'os nova-iorquinos são todos assim' ou 'volte para o seu país', ninguém fez absolutamente nada além de olhar a situação. [Foi] Quase como se concordassem com ela. Eu decidi que não prestaria queixa, porque já tinha lidado com alguns estadunidenses complicados naquela viagem e tive a certeza de que aquele tipo de comportamento era normal", disse.





