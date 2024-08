Reprodução/Sergio Santoian/Instagram De ex-BBB a ex-amante de Neymar: os solteiros mais cobiçados em plataforma de conteúdo adulto

Muitos famosos viram o perfil em plataformas de conteúdo adulto como uma forma de gerar renda. Em comemoração ao Dia do Solteiro , celebrado nesta quinta-feira (15), saiba quais são as celebridades solteiras mais cobiçadas da Privacy.

Aos 22 anos, Mari Ávila é a primeira da lista e já acumulou mais de R$ 4,5 milhões em faturamento, alcançando um recorde de ganho diário de mais de R$ 54 mil. A influenciadora cobra R$ 19,99 para os assinantes.

Conhecida pelo apelido 'Beiçola da Privacy', Martina Oliveira faturou mais de R$ 4 milhões em pouco mais de um ano.

Os ex-BBBs Nizam e Juninho já aparecem na lista. Nizam cobra R$ 39,90 dos assinantes e já lhe rendeu R$ 100 mil. Já o recém-chegado entrou para o Top 3 perfis mais acessados em menos de 24 horas com uma assinatura de R$ 49,90.

Em quinto lugar vem Fernanda Campos, a ex-amante de Neymar. Na plataforma, ela já acumulou R$ 2 milhões em faturamento.

A cantora Juliana Bonde faz sucesso na assinatura de R$ 37,99 e já chegou a faturar até R$ 500 mil por mês.

Por último, o modelo internacional Amadeo Leandro, que cobra R$ 69,99.

Os perfis mais acessados em julho

Celebridades brasileiras fizeram sucesso no mês de julho na Privacy. Mari Ávila manteve a posição no topo do ranking e já atingiu a impressionante marca de R$ 54 mil em um único dia.

A cantora Pipokinha subiu da 4ª para a 2ª posição. Kerolay pegou a terceira posição de Fernanda Campos, que desceu para terceiro, já tendo alcançado a marca de R$ 2 milhões com seu conteúdo.

Andressa Urach subiu uma colocação e garantiu o quinto lugar.

