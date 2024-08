GUI GUERRERO Ex-BBB 24, Juninho alcança o TOP 3 masculino em conteúdo adulto em menos de 24 horas

O ex-BBB 24 Juninho conseguiu o feito de ser o segundo homem a ter mais acessos no Privacy, um site de conteúdo adulto. O ex-participante anunciou o perfil na segunda-feira (12) e, em menos de 24 horas, entrou para o Top 3.

Mesmo com pouco conteúdo postado, o motoboy já exibiu fotos sensuais. Em uma das imagens, ele aparece sem cueca, escondendo as partes íntimas com a mão.

Aos interessados pelo perfil de Juninho, ele cobra R$ 49,90 pela assinatura. O valor dá acessos a conteúdos exclusivos.

Quais são os perfis masculinos mais acessados?

Juninho fica atrás de Jeferson Reis, também conhecido como Jefão. O educador físico possui uma renda de cerca de R$ 200 mil por mês.

A terceira colocação conta com Ale Siewert, um catarinense de 2,03 m de altura.

Juninho entrou para o Top 3 em menos de 24 horas GUI GUERRERO Juninho cobra R$ 49,90 pela assinatura GUI GUERRERO O ex-participante do reality anunciou o perfil na plataforma na segunda-feira (12) GUI GUERRERO





