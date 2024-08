Reprodução: Instagram Carolina Dieckmann e José

A atriz Carolina Dieckmann celebrou, nesta quarta-feira (14), o aniversário do filho mais novo, José . Em uma publicação feita no Instagram, a artista homenageou o jovem, que está completando 17 anos, com um texto emocionante.

O rapaz é fruto do relacionamento de Dieckmann om Tiago Worcman. Além da mensagem, a veterana postou um álbum de fotos ao lado do filho, incluindo momentos de José quando era pequeno.

"Para as mães, os filhos não crescem, muito embora um dia deixem de caber no colo... e isso, na mesma medida que alivia, quase dói. Tudo que a gente quer é que eles voem, que conquistem, que evoluam, que sejam donos das próprias vidas", iniciou ela.





"Mas no momento que isso acontece, ou só de pensar que isso vai acontecer, bate uma angústia imensa, estranha, de vazio, de saudade da barriga, da vida que o tempo engole, do tudo que você foi um dia, mas que num segundo deixa de ser", prosseguiu.

"Ser mãe é muito doido... é tão forte que comporta antagonismos, é tão grande que não comporta limites. Ser sua mãe, José, tem sido uma jornada bonita, cheia de aventuras, quase todas muito alegres, e até das nossas dores, posso sentir saudade, só porque estávamos juntos", detalhou ela.

"Tem sido incrível te ver virar esse cara cheio de personalidade, autoestima, disciplina e força de vontade, e tenho vontade de chorar só de lembrar da frase que você disse ontem, mas que já me marcou pra sempre: 'Estou ansioso pela alegria do meu futuro'. Eu não tenho dúvida que ele será alegre; com você não tem outro jeito de ser", elogiou Dieckmann.

"E também tenho certeza que terá momentos desafiadores, mas é ainda mais certo que você sabe em cada célula, que eu, seu pai e seu irmão seremos sempre do seu time pra jogar com você. Tem sido bonito ver que você é - em cada centímetro - a materialização de um amor tão especial, como o meu e do seu pai, e que você segue usufruindo e se fortalecendo com ele a cada dia. Tem sido a melhor coisa do mundo conviver com você, filho", se emocionou.

"Você sabe e isso é a coisa mais maneira de se saber... Ser amado é mesmo imbatível!!! Te amo tanto que explode, que parece que machuca, mas o que dá mesmo é a sensação de que meu coração não cabe no espaço que ele ocupa... Ele é maior - imenso - e isso também é culpa sua!", disse ela.

"Obrigada por me fazer sentir tanto. Feliz aniversário, zumba. E voa, filho... Eu sigo aqui", finalizou a artista.

