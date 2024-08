Divulgação Rachel Sheherazade

O programa de Raquel Sheherazade , Domingo Record , irá estrear no próximo domingo (18) e já tem dado o que falar. O motivo? Os bastidores conturbados da produção. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o clima na produção não tem sido um dos melhores.



Saiba os detalhes apurados pela jornalista:

Segundo fontes, o local é marcado por ser um ambiente pesado e alguns funcionários até pediram para sair do Domingo Record, pois não suportavam mais ambiente é pesado e algumas pessoas chegaram a pedir pra sair da produção porque não aguentavam mais.

Outro motivo de rejeição ao programa apresentado pela jornalista seria as pautas escolhidas para abordar na atração. Para aqueles que estão trabalhando na produção, alguns conteúdos têm sido considerados "sensacionalistas" e "baixos".

Após o boato, a coluna de Fábia Oliveira entrou em contato com a assessoria da Record. No entanto, a emissora optou por não comentar sobre o assunto. O Domingo Record é classificado pelo próprio canal como uma atração para toda a família.

De acordo com a prévia divulgada pela Record, Sheherazade entrevistará celebridades e estará por dentro dos bastidores do mundo dos famosos. Além disso, o programa também contará com notícias de jornalismo ao vivo.

