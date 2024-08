Duda Cardim Bruna Marquezine aposta em vestido xadrez de grife em festa de aniversário

A atriz Bruna Marquezine , de 29 anos, comentou em uma entrevista à revista Vogue sobre a maneira como enxerga a sua carreira . A artista revelou que já chegou a " menosprezar " as suas conquistas e que ainda tem dificuldade de celebrar seu reconhecimento.



Bruna afirma: "Tenho a tendência de menosprezar todas as minhas conquistas, de achar que eu sempre preciso fazer algo mais relevante e me importar muito com uma validação externa, que normalmente é muito dura, né?".

Segundo Bruna, ela teve que passar por um processo para conseguir controlar o sentimento com mais facilidade. Entretanto, ela revela que ainda é um desafio: "É um exercício diário ser mais generosa comigo mesma. Tem muita comparação. Tem sempre alguém mais novo que você acha mais interessante, mais talentoso, conquistando algo maior..."

Ela continua:"Eu hoje tento me acolher mais e, aí, quando eu faço isso, eu penso que eu pego muito no meu pé, porque eu conquistei coisa à beça. Então, eu estou tentando muito falar: 'Eu sou uma ótima atriz, eu sou merecedora de tudo. Eu conquistei isso tudo. Nada disso foi sorte'".

A atriz então afirma que é uma vítima da síndrome do impostor : "Até hoje, não vi um homem falar que sofre de síndrome do impostor. É uma coisa muito nossa, das mulheres. É uma coisa que me acompanha há um tempo já, então, eu estou muito atenta a isso ultimamente. Eu comecei a atuar com cinco anos. Só na Globo, eu fiquei 13, 14 anos. Fiz praticamente uma novela por ano. Trabalhei fora do Brasil, tenho uma trajetória na moda. Eu preciso em algum lugar reconhecer isso e me orgulhar disso."

