Ana Hickmann e Edu Guedes estão na preparação para uma festa de noivado com os mais íntimos. O apresentador pediu a mão da amada em casamento em Portugal e agora eles vão celebrar a nova fase em um lugar especial.

A festa, que acontece no dia 14 de setembro , contará com 50 convidados na sítio do cozinheiro em Araras, no interior de São Paulo.

No local, Edu costuma preparar grandes almoços e comemorações não só com Ana, mas toda a família.

A propriedade conta com área verde, área de lazer com piscina, e acomoda os animais do apresentador.

A festa de noivado

O menu do evento e o buffet responsável foram escolhidos por um motivo especial. "No início do namoro, quando ninguém sabia de nós dois, o restaurante Bolinha abriu só para a gente, num domingo de manhã, para comermos a feijoada. Ele faz parte da nossa história e a comida é maravilhosa", explicou Edu Guedes.

Vestido branco e decoração

Para a ocasião, Ana Hickmann também vai investir em um look personalizado. A apresentadora usará um vestido branco confeccionado pela estilista Leticia Manzan.

