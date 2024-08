Reprodução/Instagram Edu Guedes detalha pedido de casamento com Ana Hickmann em Portugal

Edu Guedes matou um pouco da curiosidade dos admiradores ao mostrar os detalhes do pedido de casamento com Ana Hickmann . Em junho, o apresentador pediu a mão da apresentadora em casamento em Portugal.

O vídeo mostra a artista emocionada no jantar romântico em um restaurante em Lisboa, onde o chef de cozinha participou do Circuito Estoril de automobilismo.

"Conta o que você fez, que me deixou sem ar, chorando e emocionada? Isso foi a coisa mais linda do mundo", disse ela emocionada e abraçada ao noivo.

"Ele me entregou uma carta de amor, que eu não vou compartilhar, por que essa é só minha? E no final estava escrito 'P.S: Você quer casar comigo?'. E eu disse: Sim", completou.

Vale lembrar que Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro publicamente em 12 de março, mas o apresentador contou que a amizade se transformou em romance em janeiro deste ano.

Ostentando a joia, ela celebrou: "Noivos" Reprodução/Instagram A apresentadora exibiu detalhes da aliança de ouro escolhida pelo amado para o momento especial Reprodução/Instagram A apresentadora Ana Hickmann foi pedida em casamento na quinta-feira (27) Reprodução/Instagram A apresentadora fez a primeira publicação nas redes sociais após o pedido de casamento Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp