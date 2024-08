Divulgação Noivo de Juju Salimeni, Diogo Basaglia

O noivo da i nfluenciadora fitness Juju Salimeni , Diogo Basaglia , compartilhou o processo de preparação para o concurso Mr. Olympia. Fisiculturista, ele diz que ganhou quase 50 quilos e está no processo para competir com o percentual de gordura entre 5 e 7%.



O influenciador de 27 anos vai competir no dia 31 de agosto no campeonato que ocorre em Goiânia. O empresário começou a treinar aos 14 anos, após sofrer bullying devido a sua altura e magreza.

Veja o antes e depois

Noivo de Juju Salimeni, Diogo Basaglia





O atleta afirma: "Sempre fui muito focado, pois era muito magro e sofria muito bullying na adolescência por conta disso. Comecei a treinar com 14 anos pesando 52 quilos. Atualmente quando estou em fase de off season (fora de competição) chego a bater 112 quilos"

Competição

Segundo Diogo, essa é a primeira vez que vai competir no Brasil pela liga profissional: "A expectativa é ganhar e me classificar para o Mr Olympia, que acontece em outubro, em Las Vegas. É como se fosse a Champions League do bodybuilder, lá estão os melhores do mundo."

Ele está trabalhando há cerca de três meses para atingir o objetivo, com alteração de treinos e dietas constantes e acompanhamento profissional. Diogo pretende competir com 93 quilos. No ano passado, ele competiu com 90 e ficou em 7 ° lugar em sua categoria.

"Pretendo competir com 93 kg, 3 kg mais pesado que a minha estreia na liga profissional que foi no ano passado. Eu ganhei 3 kg de músculos colocados nas partes corretas e isso faz muita diferença em cima do palco. Já o percentual de gordura na liga profissional, todos que estão ali estão com o mínimo de percentual possível. Entre 3 a 7% de gordura", explica.

