Reprodução/Instagram Juju Salimeni impede noivo de postar foto de sunga branca: 'Marcando'

Juju Salimeni mostrou uma discussão com o noivo, Diogo Basaglia, sobre ele publicar fotos usando sunga branca nas redes sociais. A influenciadora proibiu as postagens e se explicou.

O fisiculturista compartilhou a foto na íntegra no perfil da amada, mas usou uma foto da influenciadora para cobrir a parte íntima no próprio Story.

"Olha o absurdo! Diogo quer postar uma foto de sunga branca, com o passarinho marcando. Não pode! Tem uma única coisa que os homens não podem postar, que é foto de sunga branca. Tá marcando ali. É a mesma coisa que eu postar uma foto com a coisinha marcando, dividindo no meio, pata de camelo", disse ela.

Basaglia rebateu, mas acabou cedendo. "Eu tinha 17 anos, era menor de idade. É segredo que eu tenho r*la? Quando você quiser botar fio-dental, vai ver! Pode apagar todas essas fotos. Para ficar pata de camelo, precisa de ter pata de camelo para mostrar", declarou.

"As coisas só funcionam para ele", concluiu ela.

