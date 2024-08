Reprodução/Instagram Belle Silva ensina filho de 13 anos a dirigir e divide opiniões

Belle Silva deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira (13) ao mostrar o filho Iago , de 13 anos, a dirigir. A esposa de Thiago Silva contou que o herdeiro já vinha pedindo para assumir o volante.

Nas redes sociais, a influenciador comentou que o primogênito Isago, de 15, recusou as aulas com a mãe.

"Meu motorista! Ele está há tempos me pedindo para ensinar a ele a dirigir. Fui buscá-lo agora, entrei no condomínio e estou deixando ele", disse ela.

"O danado fez direitinho, e foi a primeira vez", completou.

Em casa, Belle desabafou sobre o crescimento dos filhos. "Eu não tenho maturidade para filho já dirigindo, querendo dirigir. Isago, perguntei se queria, com 15 anos, e não quis. Não sentiu interesse. Iago já me pede há uns dois anos. Ele é muito a mãe, mesmo! Todo precoce", declarou.

Nas redes sociais, os internautas se dividiram em criticar a atitude de Belle, que além de deixar o filho menor de idade dirigir, também gravou e compartilhou. Por outro lado, outros seguidores defenderam afirmando que muitos aprendem a dirigir antes da idade.

Nova rotina

Vale lembrar que Belle Silva e Thiago Silva moram separados atualmente. Enquanto o jogador está jogando pelo Fluminense no Brasil, ela segue na Inglaterra com os filhos, que estudam e jogam na base do Chelsea.

