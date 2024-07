Reprodução/Instagram Lorrane Oliveira, da ginástica artística, celebra aniversário da irmã que morreu aos 21

Um dia após receber a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, a ginasta Lorrane Oliveira apareceu nas redes sociais para lembrar o aniversário de 22 anos da irmã, Maria Luiza, que morreu em abril deste ano.

Nos Stories do Instagram, a atleta compartilhou uma foto ao lado da caçula e se declarou.

"Hoje você estaria fazendo 22 aninhos, Lu. Se você estivesse aqui hoje, diria pro mundo que o melhor presente de aniversário foi essa medalha olímpica. Seu orgulho e amor por mim era imenso, mas sei que aí do céu está orgulhosa e muito feliz. Pra sempre vou te amar, minha estrela", escreveu ela.

Em abril, Lorrane estava no período de treinamento para as Olimpíadas. Na época, ela se manifestou nas redes sociais.

"Eu tô completamento sem chão, e procurando maneiras pra entender como vou seguir minha vida sem você. Você só tinha 21 anos, mas era tão inteligente, me aconselhava e me fazia mais forte como ninguém", disse. A causa da morte de Maria Luiza não foi divulgada.

