Reprodução Fiuk explica motivo de pegar texto da web para expor ausência de Fábio Jr.



No último domingo (11), Dia dos Pais, Fiuk gerou grande repercussão ao compartilhar uma homenagem a seu pai, Fábio Jr. , nas redes sociais. No entanto, o que chamou atenção foi o desabafo do ator sobre a ausência do cantor em sua vida. A postagem rapidamente ganhou destaque e Fiuk, posteriormente, comentou sobre o momento delicado que vive, revelando que está "criando coragem" para se expressar mais sobre seus sentimentos e experiências passadas.





Fiuk está participando do Rancho do Maia, uma festa organizada por Carlinhos Maia que reúne diversos influenciadores e celebridades. Em um vídeo gravado durante o evento, o humorista registrou uma conversa com Fiuk, na qual o ator confessou que a festa estava ajudando a aliviar sua dor. "Se eu não estivesse aqui agora, iria estar sofrendo", admitiu o artista.

Durante a conversa, Fiuk também mencionou que está começando a se sentir mais confiante para falar abertamente sobre as dificuldades que enfrentou. Ele elogiou a sinceridade de Carlinhos Maia e refletiu sobre sua própria dificuldade em se expor da mesma maneira. "Estou começando a criar coragem para me impor mais, para falar das coisas que eu passei", disse.

Entenda

A polêmica envolvendo Fábio Jr. teve início com a publicação de Fiuk, na qual ele expressou a dor pela ausência do pai. "Feliz Dia dos Pais para você que, mesmo ausente, deixou uma marca importante na minha vida", escreveu. O ator desabafou sobre o sofrimento de não ter o pai presente, algo que sente diariamente.

O post gerou apoio de figuras próximas, como sua irmã Cleo, que comentou "Eu te amo, irmão", e a ex-madrasta Mari Alexandre, mãe de seu irmão caçula, Záion, de 15 anos, que deixou emojis de coração, um deles partido. Mari já havia se manifestado em outras ocasiões sobre a ausência de Fábio Jr. na vida do filho.

Entretanto, o texto emocionante de Fiuk foi alvo de críticas, pois internautas apontaram que o conteúdo não era original. Muitos usuários do X (antigo Twitter) identificaram a mensagem como sendo retirada de outras fontes disponíveis na internet.