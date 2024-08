Reprodução: Instagram Anitta e o pai

A cantora Anitta fez uma homenagem para o pai, Mauro Machado, no último domingo (11). A artista comemorou o feriado do Dia dos Pais com um texto emocionante sobre a sua relação com Painitto, apelido carinhoso de Machado.



"Você me ensinou a andar de salto alto, cruzar as pernas como uma dama, seduzir, jogar o cabelo para o lado, pedir comida em restaurante, dirigir como piloto de Fórmula 1, ser uma chefe cheia de poder e outras cositas más", iniciou ela.

Anitta e o pai Reprodução: Instagram

"Me apresentou a dança de salão, a religião, os batuques da percussão e um catálogo variado de músicas como essa nossa preferida de quando eu era criança e ouvíamos no último volume cantando no carro no caminho de duas horas até sua casa", complementou.

Então, a cantora prosseguiu: "Pai, você me ensinou a ser alegre, pra cima, carismático, contagiante. Todas as lembranças que temos juntos me emocionam", afirmou a voz de "Girl From Rio".

"Somos tão parecidos, tão conectados. Sou muito feliz que nos escolhemos pra sermos pai e filha. Meu grande amor. A vida ao seu lado é um arco-íris de diversão e conhecimento. Te amo. Feliz dia dos pais", finalizou a carioca.

Após a homenagem, Mauro Machado se emocionou nos comentários da postagem feita por Anitta. "Minha filha, te amo! Minha cópia feminina. Que bom que as coisas aconteceram e você estava pronta para colocar tudo em prática", escreveu ele.

