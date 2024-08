Reprodução Namoro de MC Daniel com influenciadora negra gera ataques: 'Palmiteira'

O cantor MC Daniel assumiu publicamente o relacionamento com a influenciadora Lorena Maria. No entanto, o que era para ser um momento marcado pelo romantismo gerou discussões pelo fato de a modelo ser uma mulher negra e o artista um homem branco.

Nos Stories do Instagram, Lorena zombou dos comentários negativos. Ela publicou um meme da 'Pequena Sereia', que faz um trocadilho com 'Pequena Palmiteira'. O termo é utilizado pejorativamente para indicar pessoas negras que se envolvem amorosamente com pessoas brancas.

A influenciadora também expôs alguns ataques que recebeu, entre eles um que dizia que ela teria feito 'feitiço' para namorar o cantor MC Daniel. "Vou te contar... a musa é o feitiço! Oração contra o recalque hoje às 22h45", rebateu.

O romance entre MC Daniel e Lorena foi exposto pelo cantor durante entrevista, entretanto, apenas recentemente a dupla decidiu oficializar a união. A empresária já foi casada com o DJ de funk Renan da Penha e a última namorada do cantor foi a atriz Mel Maia.



Lorena Maria Reprodução Lorena Maria Reprodução Lorena Maria Reprodução Lorena Maria Reprodução Lorena Maria Reprodução