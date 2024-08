Reprodução Mansão de Deolane Bezerra em Orlando é mal avaliada por sujeira e barata

Deolane Bezerra está passando por mal bocados com a aquisição de uma mansão em Orlando, perto dos parques da Disney. A advogada comprou uma casa de sete quartos, com alguns temáticos, por R$ 5 milhões, mas está mal avaliada.

De acordo com as pessoas que já se hospedaram no local, a residência tem aranhas e baratas nos cômodos. Além disso, a piscina possui muitas teias de aranhas mortas.

A mansão conta com sete quartos, quatro deles temáticos com os personagens do Mickey, um segundo da Hot Wheels, um terceiro do Harry Potter e o último de princesa do filme "Enrolados". Na área de lazer tem piscina com hidromassagem, sala de cinema e de jogos.

O condomínio onde a casa se encontra possui sala de jogos, toboágua, campo de golfe, quadra de basquete, piscina aquecida, fogueira com vista para os fogos de artifício da Disney.

