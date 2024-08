Reprodução Ex-Globo abre o jogo sobre separação de Marcelo Courrege após traição com amiga

A jornalista esportiva Renata Heilborn , ex-repórter do SporTV, abriu o jogo sobre o que faria caso encontrasse o ex-marido, o também jornalista esportivo da Globo Marcelo Courrege, na cobertura das Olimpíadas de Paris 2024. O casal passou por um término conturbado após ele ter a traído com a amiga e repórter da Globo, Carol Barcellos.



Em entrevista ao Portal Leo Dias, Renata, que está em Paris, explica que ainda não encontrou o ex-companheiro, mas que ela é uma pessoa "educada": "Não sei, eu sou educada, mas também, tanto faz pra mim. ‘[Dizer] galera, valeu, tá sendo incrível’, mas é real, tô muito bem. Mas acho que isso não me define, a minha história. Eu vivi tanta coisa tão legal, sabe, que isso não fala sobre mim, fala sobre eles”.

Renata afirma que amadureceu meses após a separação, mas garante que foi um momento tenso em sua vida: "Eu casei muito cedo também, muito nova, acho que isso acaba decidindo muitas coisas da nossa vida. E não, hoje quem decide a minha vida sou, minha cabeça, o que eu penso, coisas que eu gosto. Eu não fico mais em lugares que eu acho que eu não pertenço, isso pra mim é muito importante como mulher, como pessoa. Foi essencial pra amadurecer. Tá tudo certo, tô bem, tô curtindo”.

Traição

A jornalista abriu o jogo sobre a separação conturbada. Com as Olimpíadas acontecendo em Paris, França, Renata, Marcelo e Carol estão trabalhando na cobertura dos jogos. A presença do trio polêmico na Cidade Luz fez com que internautas resgatassem o término conturbado, motivado por traição dupla.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Renata Heilborn revelou que está vivendo a melhor fase de sua vida após o fim do casamento com Courrege.

"É tão louco que toda pessoa que eu encontro, meus amigos, quem me conhece, fala ‘Rê, como você está leve’. É incrível, parece que as coisas estão começando a se encaixar. Acho que isso serve para tudo, para todo mundo que está vivendo ou viveu um momento complicado; depois você entende e pensa, ‘cara, precisava disso para limpar mesmo’", iniciou a jornalista.

"As coisas começam a rolar. Hoje estou, de verdade, no melhor momento da minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Nunca fui tão feliz, do fundo do meu coração. Estou muito realizada profissionalmente, faço o que gosto, do jeito que gosto", contou.

Renata Heilborn, Carol Barcellos e Marcelo Courrege Reprodução Renata Heilborn, Carol Barcellos e Marcelo Courrege Reprodução Renata Heilborn e Carol Barcellos Reprodução A jornalista não compareceu ao trabalho após as polêmicas Reprodução Os jornalistas apresentadoram o programa da Globo após a exposição Reprodução A jornalista abriu o jogo sobre o envolvimento do ex-marido com sua madrinha de casamento Reprodução Marcelo Courrege e Renata Heilborn Reprodução/Instagram





