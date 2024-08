Reprodução: Instagram Manu Gavassi e Juliette

A cantora Manu Gavassi falou, na última segunda-feira (05), sobre a acusação de plágio que fez em relação à Juliette anos atrás. A artista foi a convidada desta semana do programa "De Frente com Blogueirinha".

Em 2023, a vencedora do BBB 21 lançou a música "Quase Não Namoro", ao lado de Marina Sena. Após a publicação do clipe, a internet notou a semelhança com a estética visual do álbum "Gracinha", projeto musical lançado por Gavassi em 2021.



À época, a finalista do BBB 20 se desmonstrou chateada com as duas obras, uma vez que elas se pareciam em aspectos específicos. Durante o programa apresentado por Blogueirinha, ela perguntou sobre a questão de plágio para a voz de "Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim".

"Não acho que foi plágio! Houveram semelhanças, mas não foi culpa dela, foi culpa do designer", justificou Gavassi. Após a resposta da cantora, Blogueirinha relembrou de um ocorrido: a canção "áudio de desculpas", publicada pela cantora em 2019, inspirou alguns conceitos explorados no álbum "Gracinha"

"Ou seja, eu me plagiei, e depois fiz um escândalo ridículo. Sendo que eu que tinha feito o próprio plágio", confessou Manu. Após a conclusão de que se referenciou, Gavassi também explicou sobre a fonte utilizada nos trabalhos dela e de Juliette.



"Não, e eu tô falando que é parecido, sendo que é uma fonte aberta, eu nem paguei essa fonte. Eu descobri isso depois", admitiu. "Não acho que foi plágio, de jeito nenhum. Mas, eu acho que existe uma linha tênue entre essas semelhanças. A equipe que trabalha e o que a gente respeita e o que a gente ignora", argumentou ela

"Muito coisa é parecida e eu não sou o alecrim dourado, dona da propriedade intelectual de tudo, eu entendo isso. Mas enfim, falei o que eu queria falar na época", concluiu Manu Gavassi.

