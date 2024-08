Reprodução/Instagram Maiara mostra mansão luxuosa do cunhado, Fernando Mocó

Maiara dividiu com os seguidores detalhes da casa do cunhado, Fernando Mocó , em Araguaína, no Tocantins. A cantora compartilhou vídeos nos Stories do Instagram nesta terça-feira (6) e se impressionou com o luxo.

Nas imagens, a sertaneja exibiu a área externa com uma piscina de borda infinita, com vista para um lago. Além disso, ela mostrou um vaso de planta gigante.

"Deve ter uns 13, 14 anos que não volto aqui. Olha a casa do meu cunhado, olha o tamanho desse vaso, é do tamanho da gente. Fica aqui só para eu fazer uma metragem. Estou alugando hospedagem, quem quiser, só mandar no direct. Que delícia esse lugar", disse ela.

Maraisa também compartilhou fotos do pós-show ao lado do noivo. No clique, o casal posou no helicóptero.

A reconciliação de Maraisa e Fernando Mocó

Após vir a público confirmar a separação com Fernando Mocó, Maraisa reatou com o empresário. A cantora sertaneja, que faz dupla com a irmã, Maiara, usou as redes sociais para compartilhar que havia se reconciliado com o empresário.

A artista publicou algumas fotos ao lado de Mocó. Em um dos registros, o casal aparece se beijando. As fotos foram feitas quando Maraisa se apresentava com a irmã. A dupla fez um show no município de Conceição do Araguaia, no Pará.

Veja fotos da casa de Fernando Mocó

Maiara dividiu com os seguidores detalhes da casa do cunhado, Fernando Mocó, em Araguaina, no Tocantins Reprodução/Instagram A cantora se impressionou com o luxo da mansão em Araguaina, no Tocantins Reprodução/Instagram A sertaneja exibiu a área externa com uma piscina de borda infinita Reprodução/Instagram Maiara exibe casa do cunhado, Fernando Mocó Reprodução/Instagram Maiara mostrou um vaso de planta gigante Reprodução/Instagram Maiara compara tamanho com vaso de planta Reprodução/Instagram Maraisa se compara com vaso de planta Reprodução/Instagram





