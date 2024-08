Reprodução Wanessa Camargo

Wanessa, cantora e participante do BBB 24, ganhou uma mansão luxuosa de Zezé Di Camargo. A informação foi obtida pelo jornal Extra e divulgada nesta segunda-feira (5). O valor do imóvel é avaliado em R$ 5,5 milhões.

Quando participou do reality show dirigido por Boninho, a artista revelou que um dos motivos para a sua entrada na Casa Mais Vigiada do Brasil era a dificuldade financeira que lidava após o término do casamento com Marcus Buaiz. O ex-casal se separaram após 17 anos juntos.

Segundo as informações trazidas pelo veículo, a mansão está localizada no Condomínio Alphaville Residencial 10, em Santana do Parnaíba, na Zona Oeste da área metropolitana da cidade de São Paulo.



O local não é novo para Wanessa, visto que a filha do sertanejo mora na região há 18 anos. A expectativa é que a musicista vá morar com o namorado Dado Dolabella e os dois filhos, João Marcus e João Francisco, frutos da relação com Marcus.



