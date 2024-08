Reprodução: X Pedro Pascal em nova temporada de The Last of Us

A série "The Last of Us", baseada no jogo homônimo criado pela companhia Naughty Dog, ganhou um teaser para a segunda temporada no último domingo (4). A nova leva de episódios adaptará a primeira parte do segundo jogo da franquia, um dos arcos narrativos preferidos dos fãs do game.

Segundo os criadores Craig Mazin e Neil Druckmann, a trama que envolve "The Last of Us Parte II" deve ser desenvolvida em duas temporadas. Com o início das gravações no primeiro semestre de 2024, o novo ano da história protagonizada por Pedro Pascal e Bella Ramsey tem previsão de estreia para o começo de 2025.

Assista ao teaser:

🚨 MEU DEUS



Confira o primeiro teaser oficial da 2ª temporada de The Last of Us que estreia em 2025 na Max pic.twitter.com/PvJz07THad — The Last of Us Brasil (@TheLastOfUsBR) August 5, 2024

A prévia, divulgada pela HBO, mostra a personagem desconhecida da atriz Catherine O'Hara conversando com Joel (Pedro Pascal) a respeito da relação do protagonista com a garota Elle (Bella Ramsey). Além disso, inúmeras cenas da nova temporada aparecerem rapidamente no teaser de 20 segundos.

No X, antigo Twitter, os fãs do jogo gostaram do trecho e notaram algumas semelhanças com a adaptação. "O teaser de The Last of Us está idêntico a algumas partes do jogo. Isso está incrível", aclamou um internauta. "A cena da dança vai ser perfeita e eu não tenho dúvidas disso", opinou uma segunda em referência a uma cena do jogo que aparece adaptada no programa televisivo.

Isso aqui tá idêntico e não tem como negar. A cena da dança vai ser perfeita e eu não tenho dúvidas disso. Não tô preparada pra essa 2° temp de the last of us, eu não tôooo pic.twitter.com/tFzJFoaRb4 — joy. 🐏 (@bellieramsey) August 5, 2024

No último ano, a primeira temporada de "The Last of Us" foi um dos maiores sucessos da HBO. Na edição de 2023, a obra recebeu 24 indicações no Emmy, maior premiação da televisão. Além da participação de O'Hara na segunda temporada, Jeffrey Wright estreará no drama como o o vilão Isaac Dixon.