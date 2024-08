Reprodução: Instagram Faustão e Caçulinha

O músico Caçulinha, que morreu nesta segunda-feira (5) , ficou conhecido nacionalmente pela sua amizade e trabalho com o apresentador Faustão. Com o início da relação nos anos 70, os dois foram parceiros por mais de 26 anos nos programas televisivos.

Enquanto Caçulinha era músico de bailes no interior paulista, Faustão era repórter da Jovem Pan e, por isso, cobria esses eventos. Na década de 1980, o músico participou do programa Perdidos da Noite, da Band.

Quando o apresentador migrou para TV Globo, Caçulinha foi com o amigo para a nova emissora em 1989. No "Domingão do Faustão", o instrumentista tocava na banda do programa, além de participar das vinhetas e jingles da atração.

As interações entre o músico e o apresentador eram bem vistas pelo público. No ano de 2015, Caçulinha optou por deixar a TV Globo e saiu da atração. À época, em uma participação no Programa do Gugu, o instrumentista negou os rumores de que teria discutido com Faustão.

"Mentira, não teve briga nenhuma. Tem ponto de vista. Você discute. Eu mostrei pra ele alguns pontos de vista e ele falou: 'não Caçula, não me interessa isso aí'. Então são pontos de vista, entendeu?", argumentou Caçulinha em 2015. "O programa mudou completamente de rumo. Fiquei sozinho. Não tinha porque eu continuar lá", relatou ele.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.