Reprodução/Instagram Maisa afirma que está solteira, mas 'nunca sozinha'

Maisa abriu o coração em conversa com Eliana no Fantástico do domingo (4). As novas contratadas da Globo estiveram juntas na atração noturna da emissora.

A atriz falou da vida pessoal e afirmou que está solteira, mas 'nunca sozinha'.

"Solteira sim, sozinha nunca. Sempre tem alguma coisinha aqui, outra ali", comentou ela.

Agora, Maisa está morando no Rio de Janeiro para as gravações da primeira novela na Globo, a 'Garota do Momento', e declarou que curte os cariocas.

"Agora estou em uma nova cidade, quem sabe... Será que não vou desencalhar? Já tive uns 'treleles' com carioca e gostei", disse.

"Não tenho medo de mudança porque não ligo muito para o que os outros vão pensar. A mudança tem que partir de mim, a autoestima é minha, então procuro ter minha rede de apoio sempre próxima, terapia em dia, faço desde os 16 anos e agradeço muito", concluiu ela.

Maisa compartilhou as primeiras imagens na casa nova





