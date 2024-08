Reprodução: Instagram Maria Guilhermina

A stylist Letícia Cazarré atualizou o quadro da filha Maria Guilhermina com o respirador, que auxiliava na respiração da criança. Em um vídeo publicado nesta segunda (5), ela comemorou que a garota não precisará mais usar a cânula durante o dia, apenas à noite.

"Quem está sem respirador aqui? Vai fazer os exercícios com a tia Cintia, que linda, sem respirador. Já te falei, não precisa mais de dia desse respirador, só de noite", disse Letícia ao gravar Maria Guilhermina em uma sessão com a fonoaudióloga.

Maria Guilhermina é filha do ator Juliano Cazarré com Letícia Cazarré e nasceu com uma rara anomalia congênita no coração, chamada de anomalia de Ebstein. A condição afeta a válvula tricúspide e, por isso, a garota teve que passar por intervenções cirúrgicas cardíacas nos últimos anos.

A menina é a quinta entre os seis filhos do casal. Além de Maria Guilhermina, Juliano e Leticia Cazarré são pais de Estêvão, Vicente, Gaspar, Inacio e Maria Madalena. Nas redes sociais, os artistas publicam fotos e momentos com os filhos no dia a dia.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.