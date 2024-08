Reprodução: Instagram Key Alves

A influenciadora Key Alves abriu o álbum de fotos nesta segunda (05) e divulgou alguns momentos de descanso em um passeio de barco. Utilizando um biquíni preto, a musa dividiu os cliques com os seguidores.

Nos comentários, os internautas aclamaram a publicação da jogadora de vôlei. "Você é incrível, Keyzinha", elogiou um fã da ex-BBB. "Estão lindas as fotos! A segunda ganhou meu coração... Amo você!", acrescentou um segundo.

"Você nasceu pra brilhar, uma mulher vitoriosa e brilhante", enalteceu um terceiro. "Nossa cowgirl mais linda curtindo o mar", comentou um quarto em referência ao chapéu que a influenciadora usou em uma das fotos.

Key Alves possui mais de 16 milhões de seguidores no Instagram. Conhecida por ser jogadora de vôlei e por possuir conteúdos para maiores na plataforma OnlyFans, a influenciadora foi uma das integrantes do Big Brother Brasil 2023, sendo uma das participantes mais polêmicas daquela edição.

