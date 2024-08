Reprodução: Instagram Professora Marocas e Chico Bento

A atriz Deborah Falabella divulgou, nesta segunda-feira (05), as primeiras fotos como professora Marocas no filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”. "Muita alegria fazer parte dessa turma!", iniciou ela na publicação que fez ao mostrar dois momentos na pele da personagem.



"Chico Bento sempre foi meu personagem preferido e é muito lindo ser a professora Marocas nessa história! Chico Bento sempre foi meu personagem preferido e é muito lindo ser a professora Marocas nessa história!", comemorou a veterana.

Na trama do longa-metragem, o protagonista possui uma vida calma e sem problemas na Vila Abobrinha. Entretanto, uma construção de uma estrada nas terras de seu Nhô Lau ameaçará a goiabeira do proprietário, fazendo com que Chico Bento e seus amigos detenham os invasores.

Débora Falabella como professora Marocas Reprodução: Instagram Professora Marocas e Chico Bento Reprodução: Instagram Débora Falabella como professora Marocas Reprodução: Instagram

A professora é uma das personagens mais clássicas dos quadrinhos de Maurício de Souza. Nas histórias criadas pelo autor, Marocas dá aulas em uma escola pública na Vila Abobrinha, além de ser considerada muito inteligente.

Após o sucesso dos filmes "Turma da Mônica: Laços" e "Turma da Mônica: Lições", ambos dirigidos por Daniel Rezende, o personagem Chico Bento ganhou um longa-metragem próprio. A obra, que será lançada nos cinemas em 9 de janeiro, é dirigida por Fernando Faiha, cineasta e marido de Débora Falabella.

