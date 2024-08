Reprodução: Instagram Carla Diaz com biquíni marrom

A atriz Carla Diaz abriu o álbum de fotos no último domingo (4) e brincou: "Mais um bronze pro Brasil", disse ela em referência às Olimpíadas. A musa escolheu um biquíni marrom para aproveitar o dia na piscina.

"Estou amando cada momento aqui, é perfeito para descansar e aproveitar a natureza, tudo que eu precisava!", complementou a ex-BBB na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs da loira enalteceram os cliques.

Carla Diaz com biquíni marrom Reprodução: Instagram

"E que bronze, hein Brasil... Ai quem dera um amor desses", desejou um internauta. "No meu coração é ouro", ironizou um segundo. "Esse bronze é de ouro, viu? Perfeita...Amei a legenda", opinou um terceiro.

Carla Diaz é conhecida popularmente pelos seus papéis nas novelas da TV Globo. Entre os seus maiores sucessos, estão as obras "O Clone" e "A Força do Querer". Em 2021, ela participou do BBB 21, reality show dirigido por Boninho.

