Caçulinha: famosos se despedem do músico

A notícia da morte de Caçulinha pegou o público de surpresa nesta segunda-feira (5). O músico morreu aos 86 anos e internado há cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo.

Através das redes sociais, amigos famosos lamentaram a morte do artista, que ganhou destaque na Rede Globo por produzir trilhas sonoras ao vivo para "Domingão do Faustão".

Confira as despedidas:

Lúcia Veríssimo

"Tenho diversas passagens com Caçulinha, sempre recheadas de imenso carinho. Fico triste, mas certa de que seu caminhar será de luz, pois era um ser muito especial e que logo estará conversando sobre música com papai, de certo. Até? querido Caçulinha".





Márcia Goldschmidt

"RIP querido Caçulinha que nos deixou essa madrugada".





Flávio Ricco

"Caçulinha, amigo querido, nos deixa. Um nome que a MPB vai reverenciar para sempre".





Velório e sepultamento de Caçulinha

O velório de Caçulinha começará às 11h na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, e terminará às 15h. Já o sepultamento ocorrerá às 16h no mesmo lugar.

