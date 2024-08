Reprodução Akili McDowell, de 21 anos

O ator Akili McDowell, de 21 anos, conhecido por seus papéis em séries como "Billions" e "David Makes Man", foi preso nos Estados Unidos sob a acusação de assassinato. O jovem foi detido na última quinta-feira (1º), conforme informações divulgadas pela revista People.

O crime aconteceu no 20 de julho, no estacionamento de um complexo de apartamentos em Houston. Na ocasião, policiais encontraram um homem com ferimentos de bala, que foi declarado morto no local. A vítima foi identificada como Cesar Peralta, de 20 anos.

De acordo com a revista, os investigadores acreditam que os envolvidos no tiroteio fugiram da cena do crime. Detalhes sobre como McDowell foi identificado como suspeito ou se ele conhecia a vítima ainda não foram esclarecidos.

Além de seu papel em "Billions", Akili McDowell é reconhecido por interpretar David na série "David Makes Man", onde conquistou a crítica e o público com sua performance.

A investigação sobre o caso ainda está em andamento, e mais detalhes são esperados para os próximos dias. McDowell tinha uma audiência marcada para esta segunda-feira (5), onde enfrentou as acusações formais.

