Mariana Molina enfrentou um momento tenso quando passou uma reação alérgica e teve que correr para o hospital quando seus olhos começaram a inchar rapidamente. Em um vídeo publicado por ela neste domingo (4), Mariana mostrou a evolução rápida da reação alérgica.

"Mais um dia comum na vida de uma pessoa alérgica tentando cumprir com seus compromissos, mas sentindo uma coceirinha no olho e entendendo que..", relatou Mariana enquanto mostrava a piora do inchaço durante uma viagem de carro. "Esse trajeto era de 15 minutos e já deu para notar uma boa diferença", acrescentou.

Inicialmente, a atriz considerou usar maquiagem e tomar um remédio em casa, mas percebeu que o inchaço estava aumentando. "Cancelei os compromissos, troquei de roupa e entendi que era melhor ir para o hospital", revelou Mariana, que namora atualmente Ângelo Wolf, irmão de Sophie Charlotte. No hospital, ela recebeu uma injeção e, gradualmente, seu rosto voltou ao normal.

Seguidores surpresos

Nos comentários, os seguidores ficaram surpresos. Uma pessoa quis saber a que tipo de alergia Mariana era suscetível, e ela explicou que tem alergia a medicamentos. "Meu Deus! Graças a Deus está melhor. Se cuida, querida", disse um seguidor. "Guria!!!! Tô passada! Fica bem", comentou outro.