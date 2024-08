Reprodução Repórter brasileira diz ter sido vítima de assédio em transmissão das Olimpíadas

A repórter da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Verônica Dalcanal afirmou ter sido vítima de assédio enquanto cobria as Olimpíadas de Paris 2024.

A repórter participava da transmissão ao vivo da TV Brasil, no último sábado (3), quando foi importunada sexualmente por três homens. Enquanto relatava os últimos acontecimentos do time Brasil, os homens, aparentemente estrangeiros, se aproximaram e começaram a cantar.

Um deles se aproximou e beijou o rosto da jornalista sem consentimento. Na sequência, outro chegou perto e repetiu a ação.

"A gente sabe que é normal a torcida interagir com repórteres, especialmente ao vivo, acabei de conversar com alguns torcedores franceses. Mas eles foram muito desrespeitosos comigo e ultrapassaram limites. Encostaram em mim, enfim... Eu não consigo nem descrever o que aconteceu direito. Eu não pretendo ver as imagens de como isso aconteceu", disse a repórter a transmissão ao vivo ao contar o ocorrido.

"Acho triste que isso aconteça, que isso se repita. Em 1900, nessa cidade [Paris], mulheres começaram a participar dos Jogos Olímpicos. Essa edição, 124 anos depois, é a edição com equidade, com mulheres participando em igualdade. Uma pena que a gente não possa ter liberdade para trabalhar como homens podem. É realmente muito triste", completou.

Verônica chegou a receber o apoio da emissora, da editora de jornalismo da EBC Cidinha Matos e da ministra das Mulheres Gonçalves.

