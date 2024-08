Reprodução/Instagram Sabrina Sato abre o jogo sobre o namoro com 16 anos de diferença

Sabrina Sato conversou com os seguidores nas redes sociais e abriu o jogo sobre a diferença de idade entre ela e o namorado, o ator Nicolas Prattes .

A apresentadora, de 43 anos, comentou que a idade não interfere na relação com o artista, de 27.

"Eu nem lembrava que são 16 [anos], gente! É ótimo, é maravilhoso", comentou ela nos Stories do Instagram.

Vale lembrar que Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram o romance no Carnaval deste ano após rumores de affair. Desde então os dois são vistos juntos em viagens em casal e até em família.

Recentemente, Sabrina expôs a relação da filha, Zoe , fruto do antigo casamento com Duda Nagle, com o atual namorado. Em registros de férias, o ator aparece abraçado com a menina enquanto eles exibem skates. Em outras fotos, ele posa com os familiares da namorada em meio a natureza.

