Reprodução/Instagram Neymar comemora um mês do nascimento da terceira filha, Helena

Neymar Jr. atualizou as redes sociais neste sábado (3) para comemorar o primeiro mês de vida da terceira filha, Helena . A bebê é fruto do relacionamento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly .

Nos Stories do Instagram, o atleta compartilhou uma foto do rostinho da herdeira e se derreteu.

"1º mês da Helena", escreveu ele na legenda da publicação, que também contou com um emoji de coração vermelho.

A paternidade de Neymar

Devidos aos rumores sobre a paternidade, Neymar fez questão de confirmar o nascimento da terceira filha com uma sequência de fotos nas redes sociais.

O jogador de futebol mostrou que esteve no parto de Helena na companhia do primogênito, Davi Lucca , fruto do relacionamento com Carol Dantas .

Vale lembrar que Neymar também é pai de Mavie , filha dele com a modelo Bruna Biancardi , com quem ele vive um relacionamento atualmente.

A bebê é fruto do envolvimento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly Reprodução/Instagram Neymar e Davi Luca no nascimento de Helena Reprodução Neymar mostra terceira filha, Helena Reprodução/ Instagram Rafaella mostra pé de Helena Reprodução Rafaella mostra convite para ser madrinha de Helena Reprodução Neymar mostra terceira filha, Helena Reprodução/ Instagram Davi Luca, primogênito de Neymar, com Helena no colo Reprodução/ Instagram Neymar e Davi Luca assistindo ao nascimento de Helena Reprodução Nadine Gonçalves assistindo ao nascimento da neta Helena Reprodução/Instagram Amanda Kimberly mostra Helena pela primeira vez Reprodução/Instagram Modelo agradeceu equipe médica que realizou o parto de Helena Reprodução/Instagram Amanda Kimberly mostra bastidores do parto de Helena Reprodução/Instagram Helena, filha de Neymar, acomodada no bebê conforto Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp