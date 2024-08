Reprodução Amanda Kimberlly quebra o silêncio sobre acusação de infedelidade de Neymar

Amanda Kimberlly se manifestou pela primeira fez sobre a acusação de ter sido amante de Neymar enquanto ele vivia um relacionamento com Bruna Biancardi. Há um mês , a modelo deu à luz Helena, terceira filha do jogador de futebol.

De acordo com a influenciadora, o atleta afirmou estar solteiro quando os dois se envolveram.

"Será a primeira e última vez que venho aqui falar desse assunto. Não, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele esta em um relacionamento", disse ela nas redes sociais.

Além disso, ela também desmentiu a notícia de que teria traído o ex-namorado com o jogador de futebol.

"Pelo menos pra mim, foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros. No meu caso, estava solteira desde janeiro de 2023. Faço questão de colocar isso em caps lock pra galerinha que tem um calendário diferenciado e acredita que depois janeiro já é outubro, afirmando (sem nenhuma prova) que eu trai meu ex-parceiro", completou.

Amanda afirmou que vem recebendo ataques desde a descoberta da gravidez de Helena.

"Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha, fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu, fora as fake news. As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram... Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã", comentou.

Por fim, a modelo revelou que a chegada da filha não foi planejada. "Helena pode não ter sido planejada por nós dois, mas pra Deus ela foi", concluiu.

