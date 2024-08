Reprodução:Instagram Ticiane Pinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (2) e colocou o corpo para jogo com um álbum de fotos na praia. Com um biquíni laranja, a musa foi aclamada pelos seguidores devido ao momento compartilhado. "Férias. Escolham a legenda", pediu ela na publicação.



"Olha que coisa mais linda mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa", elogiou uma seguidora em referência à música "Garota de Ipanema", de Tom Jobim. "Uau que monumento", enalteceu um segundo.

"Super linda", acrescentou um terceiro. "Parece uma boneca", comentou um quarto. "Gata! Você é maravilhosa de verdade. A vida toda sempre foi linda e sem procedimentos invasivos. Sua beleza me encanta", expressou um quinto.

Ticiane Pinheiro é uma das apresentadoras mais conhecidas do Brasil. Atualmente, ela está na Record com a atração "Hoje em Dia", programa matinal da emissora. Ela possui um relacionamento com César Tralli, jornalista e apresentador da TV Globo. Os dois estão juntos desde 2017.

