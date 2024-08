Reprodução: Instagram Pabllo Vittar

A cantora Pabllo Vittar está no Chile para promover a música "São Amores" na America Latina. Nesta sexta-feira (2), a drag-queen desembarcou no país para divulgar a canção e revelou que a sua mala foi extraviada.

"Minhas malas de makes, laces e outras foram extraviadas. Por isso, tive que mudar a agenda aqui em Santiago e farei o que conseguir 'out of drag', infelizmente", esclareceu ela nos stories do Instagram.

Além do sucesso de "São Amores", a artista pop está dominando as paradas com a canção "Alibi", ao lado das cantoras Sevdaliza e Yseult. No top 50 global do Spotify, as musicistas chegaram à posição de número 14 e ultrapassaram artistas como Taylor Swift no ranking das canções mais escutadas do mundo.

Pabllo Vittar possui 6 álbuns de estúdio, tendo lançado o "Batidão Tropical Vol. 2" em abril de 2024. Em maio deste ano, a drag queen subiu ao palco com a rainha do pop Madonna em um show histórico realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro.

