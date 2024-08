Divulgação Marcio Garcia revela volta à Record após ser dispensado da Globo

Parece que Marcio Garcia está de casa nova após ser dispensado da Globo . O apresentador ficou dois anos na geladeira.

Nas redes sociais, o artista relembrou quando apresentava O Melhor do Brasil na Record, entre 2005 e 2014. No post, ele afirmou que o vídeo é um spoiler do que vem para o futuro da carreira.

"Um TBT repostado de uma página que eu amo pra fazer um spoiler do que vem por aí!

Alguém desconfia?", escreveu ele na legenda.

Os internautas tentaram adivinhar a revelação de Marcio. "Será que teremos o seu retorno na Record?", "Será que vem aí novamente Márcio Garcia na Record?", "Tá com jeito de volta nas telas", disseram alguns nos comentários.





A saída de Marcio Garcia da Globo

O apresentador Márcio Garcia pediu demissão da Globo após 15 anos na emissora. Ele estava negociação do contrato, mas não teria chegado a um acordo quanto ao valor do salário.

De acordo com as informações do jornalista Alessandro Lo-Bianco, A saída foi decisão de Márcio. Ele ganhava R$ 350 mil por mês e estava fora do ar desde 2022. Na época, ele apresentava o programa "The Voice Kids".

