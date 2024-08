Reprodução: Instagram Giovanna Ewbank

A apresentadora Giovanna Ewbank abriu o álbum de fotos nesta sexta-feira (2) e colocou o corpo para jogo. Em Paris, a loira dividiu momentos de sua chegada na França, onde está acontecendo os Jogos Olímpicos.



"Cheguei assim em Paris", escreveu ela na legenda. A esposa de Bruno Gagliasso apostou em um look branco e ainda deixou a marquinha de biquíni à mostra. Nos comentários da publicação, os seguidores de Ewbank aclamaram os cliques.

"Serio Giovanna, a sua beleza é surreal, e você ruiva está uma coisa de outro planeta. Te amo", enalteceu uma primeira. "Acertou tanto na palheta que o céu e as nuvens são da mesma coisa que você e o lookinho", avaliou um segundo.

"Perfeita a roupa combinando com seus olhos", aclamou um terceiro. "Maravilhosa", acrescentou uma quarta. "Você é uma mulher muito especial e muito linda", opinou um quinto.

